"Чудові відносини з Баварією": у Реалі повідомили, чи планують підписати Олісе

У Реалі відреагували на інформацію про перемовини з французьким вінгером Баварії Майклом Олісе. У Мадриді жорстко розвіяли чутки.

Видається, що керівникам Реала не надто сподобались розмови про те, що вони намагаються переманити 24-річного футболіста збірної Франції. Офіційний сайт клубу прокоментував чутки щодо Олісе.

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Що сказали у Мадриді?

В офісі Реала підготували офіційне повідомлення у ньому йдеться про те, що у клубі не ведуть жодних перемовин з оточенням Майкла Олісе, який має контракт з мюнхенською Баварією до закінчення сезону 2028/29.

У Мадриді заявили, що цінують прозорість у взаємодії з німецьким клубом.

Реал хоче підкреслити чудові відносини, які підтримує з Баварією – клубом, з яким його пов’язує багаторічна історія взаємної поваги, співпраці та захоплення. У мадридському клубі шкодують через поширення спекуляцій, які не відповідають дійсності,

– йдеться у повідомлені.

Зазначимо, що за правилами ФІФА клуб має право розмовляти з футболістом іншого колективу щодо потенційного під писання лише у момент, коли чинний контракт спортсмена закінчується не пізніше, ніж за пів року.

Майкл Олісе: що відомо?

24-річний футболіст наразі виступає за збірну Франції на чемпіонаті світу з футболу. У першому турі Олісе провів 90 хвилин у матчі проти Сенегалу (3:1). Олісе відзначився результативною передачею.

У кампанії 2025/26 футболіст зробив 53 результативні дії: 22 голи та 31 результативна передача. Для цього йому знадобилось 52 поєдинки.