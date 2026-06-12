Під час поїздки до Мадрида Папа Римський не приховував своїх футбольних уподобань. Про це пише спортивне видання MARCA.

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Яке зізнання зробив Папа Римський?

Він неочікувано для всіх почав говорити про футбол і чесно розповів, яка команда йому подобається.

Це просто. Папа підтримує всі команди, але Прево (справжнє ім'я Папи при народженні – Роберт Прево) – за Реал,

– зазначив Лев XIV.

Дорогою до Барселони понтифік також з гумором прокоментував візит до Каталонії: "Я "вершковий", тож тут треба бути обережним".

За кого вболіває Папа Римський: дивіться відео

Хто прищепив Папі любов до "вершкових"?

Журналісти MARCA з'ясували, що футбольні смаки Папи сформувалися завдяки іспанському ченцю Мігелю Анхелю Мартіну з Вальядоліда. Вони разом працювали в Римі протягом 12 років (з 2001 по 2013 рік).

За словами Мігеля Анхеля, у рідному для Папи Чикаго футбол не був популярним. Проте під час спільної роботи в Італії Роберт Прево спочатку захопився римською Ромою, а згодом, через вплив колеги, став фанатом іспанського гранда.

Я вболіваю за Реал через Мігеля Анхеля,

– наводить видання слова понтифіка, які він сказав через роки спілкування.

Окрім європейського футболу, Лев XIV також цікавиться американським бейсболом, зокрема підтримує команду Чикаго Вайт Сокс, а у вільний час полюбляє грати в теніс.

Яка реакція Реала та Флорентіно Переса на зізнання Папи Римського?

Керівництво мадридського гранда миттєво відреагувало на його прихильність.

Папа Лев XIV разом із Флорентіно Пересом на стадіоні Сантьяго Бернабеу / Фото REALMADRID.COM

Переобраний президент клубу Флорентіно Перес провів особисту зустріч із понтифіком та підготував кілька подарунків: