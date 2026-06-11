Португалець, який працював у Мадриді у 2010-2013 роках, припинив співпрацю з Бенфікою, щоб вдруге спробувати привести "бланкос" до вершин. У нього на це буде три роки, пише офіційний сайт клубу.

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Який контракт Моурінью отримав у Реалі?

Рада директорів мадридського клубу погодила призначення Моурінью за поданням президента Флорентіно Переса, який нещодавно був переобраний на новий термін.

Моурінью підписав з Реалом контракт на три сезони – до 30 червня 2029 року. Офіційно дані про його зарплату не розголошуються, але інсайдери говорять про 6 мільйонів євро на рік.

Коли Моурінью розпочне роботу в Реалі?

Португальський спеціаліст має прибути до Мадрида і провести перше тренування 13 липня, в день, коли королівський клуб офіційно вийде з відпустки і розпочне передсезонну підготовку.

Наразі мадридці не оголошували плани на контрольні матчі, тож поки невідомо, у якому саме поєдинку відбудеться дебют Моурінью. Офіційно "Особливий" розпочне писати нову сторінку своєї тренерської історії у серпні, коли стартує новий сезон Ла Ліги.