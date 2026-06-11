Португалец, который работал в Мадриде в 2010-2013 годах, прекратил сотрудничество с Бенфикой, чтобы во второй раз попытаться привести «бланкос» к вершинам. У него на это будет три года, пишет официальный сайт клуба.

Смотрите также Реал Моуринью сразу купит игрока сборной Украины: «Особый» требует защитника

Какой контракт Моуринью получил в «Реале»?

Совет директоров мадридского клуба одобрил назначение Моуринью по представлению президента Флорентино Переса, который недавно был переизбран на новый срок.

Моуринью подписал с Реалом контракт на три сезона – до 30 июня 2029 года. Официально данные о его зарплате не разглашаются, но инсайдеры говорят о 6 миллионах евро в год.

Когда Моуринью приступит к работе в «Реале»?

Португальский специалист должен прибыть в Мадрид и провести первую тренировку 13 июля, в день, когда королевский клуб официально выйдет из отпуска и начнет предсезонную подготовку.

Пока что мадридцы не объявляли планы на контрольные матчи, поэтому пока неизвестно, в каком именно поединке состоится дебют Моуринью. Официально «Особенный» начнет писать новую страницу своей тренерской истории в августе, когда стартует новый сезон Ла Лиги.