Усик – Дюбуа: де в Україні дивитися онлайн бій за абсолют

Поєдинок за абсолютне чемпіонство у надважкому дивізіоні Усик – Дюбуа буде транслюватися в Україні. Усі любителі боксу матимуть змогу подивитися онлайн-трансляцію цього топового поєдинку.

У суботу, 19 липня, у Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться бій між українцем Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. 24 Канал підготував інформацію, де в Україні можна буде подивитися поєдинок за абсолютне чемпіонство.

До теми Бій Усик – Дюбуа 2: онлайн-трансляція поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу

Хто в Україні транслюватиме онлайн бій Усик – Дюбуа

Вечір боксу Усик – Дюбуа в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Глядачі матимуть змогу побачити усі поєдинки андеркарду, а також головний бій за абсолютне чемпіонство.

Поєдинок за участю Усика та Дюбуа буде доступний глядачам у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на спеціальному каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".

Бій Усик – Дюбуа буде доступний за наступними підписками на платформі MEGOGO: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Для перегляду боксу обов'язково потрібна активна підписка на ці пакети.

Програма вечора боксу на MEGOGO стартує о 19:00 за київським часом. В андеркарді відбудеться п'ять поєдинків, в тому числі два за участю українців. У рейтинговому бою виступить Владислав Сіренко, а у чемпіонському Даніель Лапін.

Головний бій боксерського шоу Усик – Дюбуа розпочнеться орієнтовно о 23:30 за київським часом. Переможець двобою стане абсолютним чемпіоном хевівейту.

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