MEGOGO ексклюзивно покаже матчі УЄФА чемпіонату Європи 2026 U-17 серед жінок

З 4 до 17 травня 2026 року у Північній Ірландії відбудеться фінальна частина УЄФА чемпіонату Європи 2026 U-17 серед жінок – головного європейського турніру серед дівочих збірних до 17 років (футболістки не старші 2009 року народження). Медіасервіс MEGOGO як офіційний мовник турніру покаже в Україні всі матчі фінальної частини ексклюзивно на платформі.

Турнір традиційно вважається одним із найважливіших майданчиків для відкриття майбутніх зірок жіночого футболу. Саме на таких змаганнях починався шлях багатьох футболісток, які згодом ставали лідерками топклубів Європи та національних збірних, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Чого чекати від Андреа Мальдери в збірній України: ексклюзивне інтерв'ю з Євгеном Левченком

Де дивитися чемпіонат Європи 2026?

Матчі фінального етапу УЄФА чемпіонату Європи 2026 U-17 серед жінок будуть доступні на OTT-платформі медіасервісу MEGOGO за передплатами "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Крім того, пряма трансляція вибраних матчів турніру для уболівальників буде доступна безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Матч першого туру групового етапу Північна Ірландія - Англія прокоментує Вадим Шевякін, поєдинок Норвегія – Німеччина – Віталій Кравченко. На грі Франція – Польща за коментаторським мікрофоном працюватиме Роман Котляр, а на матчі Іспанія – Фінляндія – Олександр Сукманський.

Цьогорічний чемпіонат матиме ще й особливе значення, адже стане кваліфікаційним етапом від УЄФА до ЧС-2026 (WU17), який пройде у Марокко. Тож для учасниць на кону стоятимуть не лише медалі континентальної першості, а й путівки на світову арену.

Серед головних інтриг турніру – боротьба провідних європейських футбольних шкіл за чемпіонський титул, протистояння нових талантів, які вже зараз привертають увагу скаутів провідних клубів, а також боротьба за вихід на чемпіонат світу. Для вболівальників це можливість побачити майбутнє жіночого футболу ще до того, як ці футболістки засяють на дорослому рівні.

Трансляції матчів фінального етапу УЄФА чемпіонату Європи 2026 U-17 серед жінок дадуть українським уболівальникам змогу стежити за найталановитішими молодими футболістками Європи та оцінити рівень сучасного жіночого футболу.

Учасники турніру:

Група А: Північна Ірландія (країна-господарка), Англія, Німеччина, Норвегія

Група В: Іспанія, Франція, Фінляндія, Польща

На жаль, дівоча збірна України WU-17 під керівництвом Людмили Лемешко не змогла пробитися до фінальної частини турніру – після першого раунду кваліфікації наша команда посіла останнє місце у своїй групі Ліги А та втратила шанси на вихід на Євро, опустившись до Ліги B. Втім У квітні наша команда продемонструвала характер у другому раунді відбору: збірна України зіграла внічию з однолітками з Болгарії (2:2) та впевнено перемогла Боснію і Герцеговину (4:1). Завдяки цим результатам українки виграли групу B5 та повернулися до Ліги А, зробивши важливий крок до майбутніх міжнародних турнірів.