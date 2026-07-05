Футбольні фанати у Мексиці вирішили впливати на сон футболістів національної збірної Англії. Про події на Мундіалі повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається перед матчем Мексики та Англії?

Британські ЗМІ повідомили, що футболісти "Трьох Левів" приїхали до Мексики в умовах секретності, щоб не розкривати локацію проживання. Проте, про те, у якому готелі зупинитись команда Томаса Тухеля уже знали місцеві фанати.

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Джерела додають, що багато гравців були готовими до такої поведінки мексиканських фанатів, тож взяли із собою беруші та пов’язки на очі. Тим хто цього не зробив у таборі англійської збірної пропонують прийняти снодійне.

Готель із командою захищають 100 поліцейських та нацгвардійців, які здійснюють постійний патруль території із собаками та за допомогою дронів.

Поєдинок пройде на стадіоні "Ацтека" у Мехіко. Стартовий свисток заплановано 6 липня о 03.00 за київським часом.

Як обидві команди підходять до матчу?

Англійці розпочали чемпіонат перемогою над хорватами (4:2). Згодом здобули чотири очки у матчах проти Гани (0:0) та Панамою (2:0). Після перемоги у групі L англійці зустрілись зі збірною ДР Конго, яку перемогли з рахунком – 2:1.

Господарі поля на цьому чемпіонаті світу йдуть зі стовідсотковим показником. На груповому етапі мексиканці здолали Південну Африку (2:1), Південну Корею (1:0) та Чехію (3:0), у на першій стадії плей-оф – Еквадор (2:0).

В особистій історії протистоянь Англія веде із рахунком 4:0, однак попередній матч між командами відбувся ще у травні 2010 року. З тих складів команд.