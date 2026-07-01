Мексика впевнено переграла Еквадор і вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026

У середу, 1 липня, о 04:00 за київським часом на стадіоні "Ацтека" в Мехіко відбувся матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. У поєдинку збірна Мексики зустрілася з командою Еквадору.

Гра розпочалася на годину пізніше від запланованого через несприятливу погоду в мексиканській столиці. Про зустріч розповість 24 Канал.

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Мексика – Еквадор 2:0

Голи: Кіньйонес, 22, Хіменес, 31

Господарі турніру відкрили рахунок на 22-й хвилині. Автором першого гола став Хуліан Кіньйонес. Уже на 31-й хвилині мексиканці подвоїли свою перевагу, відзначився Рауль Хіменес.

У другому таймі збірна Еквадору більше володіла м'ячем і намагалася скоротити відставання, однак оборона Мексики діяла надійно та не дозволила супернику створити справді небезпечних моментів.

Наприкінці зустрічі захисник еквадорців П'єро Інкапіє отримав червону картку за порушення так званого "правила Вінісіуса". Футболіст розмовляв із суперником, прикриваючи рот рукою, що віднедавна заборонено новими футбольними правилами.

Огляд матчу Мексика – Еквадор: дивіться відео від МЕГОГО

У підсумку Мексика здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0 та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Наступним суперником мексиканської збірної стане переможець пари Англія – ДР Конго.