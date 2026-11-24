Колишній чемпіон UFC Мераб Двалішвілі та грузинський борець Саба Лазішвілі записали відеозвернення до українців. Спортсмени висловили підтримку нашій країні та завершили послання гучними словами: "Слава Україні!".

Відео за участю відомих грузинських спортсменів показали під час вечора єдиноборств ARENA 2 "Битва стилів", який відбувся у київському Палаці спорту 22 листопада. Звернення стало одним із моментів спортивного шоу, головною подією якого був боксерський поєдинок Дениса Берінчика та Бовара Ханакова, повідомляє 24 Канал.

Що Двалішвілі та Лазішвілі сказали українцям

Мераб Двалішвілі привітав українців і передав любов нашому народу.

Привіт, Україно. Привіт, Києве. Ми хочемо передати нашу любов українському народу, Україні та всім учасникам чемпіонату Arena,

– сказав колишній чемпіон UFC.

Саба Лазішвілі також звернувся до українських уболівальників із мотивувальними словами.

Хлопці, залишайтеся сильними, залишайтеся єдиними й ніколи не припиняйте боротися за свої мрії,

– наголосив грузинський борець.

Наприкінці відео обидва спортсмени вигукнули "Слава Україні!". Лазішвілі додав також слова підтримки своїй батьківщині: "Слава Грузії!". Двалішвілі та його партнер побажали українцям Божого благословення.

Нагадаємо, головний бій ARENA 2 відбувся за участю ексчемпіона світу з боксу Дениса Берінчика та українського бійця Бовара Ханакова. Берінчик здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Цікаво, що спортсмени змагалися за правилами боксу, але використовували рукавиці для ММА.

Як російська команда влаштувала напад на грузинських бійців

Раніше Двалішвілі та Лазішвілі опинилися в центрі гучного інциденту в Абу-Дабі. На грузинських спортсменів напали представники команди російського бійця Усмана Нурмагомедова. Саба втрутився у конфлікт, намагаючись захистити свого друга.

Після інциденту обох грузинів затримали правоохоронці ОАЕ, однак згодом відпустили. За наявною інформацією, Двалішвілі та Лазішвілі оштрафували на 50 тисяч дирхамів кожного.

Водночас восьмеро інших фігурантів справи, серед яких був і Нурмагомедов, отримали по шість місяців ув'язнення, штрафи та покарання у вигляді депортації. До цієї групи також увійшли особи, причетні до зйомки та поширення відео інциденту.