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Видео с участием известных грузинских спортсменов показали в ходе вечера единоборств ARENA 2 "Битва стилей", который состоялся в киевском Дворце спорта 22 ноября. Обращение стало одним из моментов спортивного шоу, главным событием которого был боксерский поединок Дениса Беринчика и Бовара Ханакова, сообщает 24 Канал.

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Что Двалишвили и Лазишвили сказали украинцам

Мераб Двалишвили поздравил украинцев и передал любовь нашему народу.

Привет, Украина. Привет, Киев. Мы хотим передать нашу любовь украинскому народу, Украине и всем участникам чемпионата Arena– сказал бывший чемпион UFC.

Саба Лазишвили также обратился к украинским болельщикам с вдохновляющими словами.

Ребята, оставайтесь сильными, оставайтесь едиными и никогда не переставайте бороться за свои мечты– подчеркнул грузинский борец.

В конце видео оба спортсмена воскликнули: "Слава Украине!". Лазишвили также добавил слова поддержки своей родине: "Слава Грузии!". Двалишвили и его партнер пожелали украинцам Божьего благословения.

Напомним, главный бой ARENA 2 состоялся с участием экс-чемпиона мира по боксу Дениса Беринчика и украинского бойца Бовара Ханакова. Беринчик одержал победу единогласным решением судей. Интересно, что спортсмены соревновались по правилам бокса, но использовали перчатки для ММА.

Как российская команда устроила нападение на грузинских бойцов

Ранее Двалишвили и Лазишвили оказались в центре громкого инцидента в Абу-Даби. На грузинских спортсменов напали представители команды российского бойца Усмана Нурмагомедова. Саба вмешался в конфликт, пытаясь защитить своего друга.

После инцидента обоих грузин задержали правоохранительные органы ОАЭ, однако впоследствии отпустили. По имеющейся информации, Двалишвили и Лазишвили были оштрафованы на 50 тысяч дирхамов каждый.

В то же время восемь других фигурантов дела, среди которых был и Нурмагомедов, получили по шесть месяцев лишения свободы, штрафы и наказание в виде депортации. В эту группу также вошли лица, причастные к съемке и распространению видео инцидента.