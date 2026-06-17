"Немає слів описати": тренер збірної Аргентини не стримував захоплення грою Мессі на ЧС-2026

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про бомбардирські досягнення капітана своєї команди. Володар восьми "Золотих м’ячів" отримав вдосталь похвали.

У ніч проти 17 червня чинні чемпіони світу аргентинці переможно стартували на чемпіонаті світу. Слова їх наставника Ліонеля Скалоні після гри проти Алжиру (3:0) передає 24 Канал.

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Що сказав Скалоні про Мессі?

Авторство кожного з м’ячів у цьому поєдинку належить багаторічному лідеру аргентинського футболу, тож на пресконференції після матчу увага була прикута саме до постаті футболіста Інтера Маямі.

У мене немає слів, щоб описати Ліонеля Мессі. Протягом 20 років він привчив нас до того, що ми бачимо такі речі, і він надихає всіх, хто дивиться, як він грає. Ми будемо рухатися крок за кроком, матч за матчем,

– сказав Скалоні.

Зазначимо, що яскравим виступом проти Алжиру Мессі встановив одразу низку вагомих досягнень.

Зокрема він став другим після Кріштіану Роналду футболістом, який забив на п’яти чемпіонатах світу і порівнявся з Мірославом Клозе у списку найкращих бомбардирів в історії ЧС. В обох по 16 голів, але ексфутболіст збірної Німеччини покращити свій результат уже не зможе.

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Чинні чемпіони перебувають у групі J, де крім них та алжирців ще Австрія та Йорданія. Наступний матч Аргентина проведе проти європейців.

Зустріч з Австрією відбудеться 20 червня, з Йорданією – 28 червня. Обидва наступні матчі Аргентина проведе у Далласі.