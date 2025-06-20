Ліонель Мессі висловився щодо Кріштіану Роналду. Зокрема, аргентинський нападник розповів про суперництво з легендарним португальцем, повідомляє 24 канал із посиланням на Фабріціо Романо.

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Що Мессі сказав про Роналду

Легенда футболу Ліонель Мессі схвально висловився про головного суперника Кріштіану Роналду. Лідер збірної Аргентини наголосив, що ставиться з повагою до португальського форварда.

Ба більше, Мессі заявив, що захоплюється великою кар'єрою Роналду. Нападник Інтер Маямі підкреслив, що Кріштіану продовжує грати на високому рівні.

Суперництво між нами відбувалося тільки на полі. Кожен із нас хотів зробити все можливе заради своєї команди. Поза полем ми двоє звичайних хлопців. Ми не друзі, тому що не проводимо час разом, але ми завжди ставилися один до одного з великою повагою,

– сказав Мессі.

Додамо, що Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі довгий час змагались за звання найкращого футболіста світу. За цей період португалець отримав п'ять "Золотих м'ячів", а аргентинець – вісім.

Раніше Ліонель Мессі ефектним голом здобув несподівану перемогу для Інтер Маямі у матчі проти Порту на Клубному чемпіонаті світу у США.