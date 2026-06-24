"Аргентина виглядає сильнішою": Кривцов оцінив вплив Мессі і Роналду на ЧС-2026

Колишній футболіст Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов порівняв вплив Мессі та Роналду в їх збірних. Ексодноклубник аргентинця бачить у цьому відмінність.

Сергій Кривцов проаналізував ролі обох видатних футболістів під час виступів Аргентини та Португалії на ЧС-2026. Своїми думками він поділився для сайту Український футбол.

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Що сказав Кривцов?

На думку українського футбольного ветерана, Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду не потрібно прямо порівнювати.

Експерт зазначив, що обидва гравці здійснюють великий вплив на якість футболу своїх національних команд, але між ними є певна відмінність.

Є команда, яка грає на Мессі, бо він робить різницю, а є збірна Португалії, де зібрані більш індивідуально сильні особистості. Обидві команди дуже потужні, але Аргентина зараз виглядає сильнішою саме завдяки командним діям,

– сказав Сергій Кривцов.

Зазначимо, що легендарні аргентинський та португальський футболісти відзначились дублями у другому турі групового етапу ЧС-2026. У Мессі наразі п’ять забитих голів у двох матчах, він очолює таблицю бомбардирів.

Сергій Кривцов: що відомо?

Колишній український футболіст оголосив про завершення кар’єри у березні. Найбільшу частину свого футбольного шляху Кривцов провів у донецькому Шахтарі, де з 2010-го по 2023 рік виграв 18 трофеїв та провів 224 офіційні матчі.

У січні 2023-го підписав контракт з Інтер Маямі. Під час дворічного періоду у складі представника MLS Сергій Кривцов зіграв 24 матчі разом із Мессі.