Сергей Кривцов проанализировал роль обоих выдающихся футболистов в матчах Аргентины и Португалии на ЧМ-2026. Своими мыслями он поделился на сайте "Украинский футбол".

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Что сказал Кривцов?

По мнению украинского футбольного ветерана, Лионеля Месси и Криштиану Роналду не стоит напрямую сравнивать.

Эксперт отметил, что оба игрока оказывают большое влияние на качество футбола своих национальных команд, но между ними есть определенное различие.

Есть команда, которая играет на Месси, потому что он меняет ход игры, а есть сборная Португалии, где собраны более сильные индивидуальности. Обе команды очень сильны, но Аргентина сейчас выглядит сильнее именно благодаря командным действиям,

– сказал Сергей Кривцов.

Отметим, что легендарные аргентинский и португальский футболисты отличились дублями во втором туре группового этапа ЧМ-2026. На счету Месси сейчас пять забитых голов в двух матчах, он возглавляет таблицу бомбардиров.

Сергей Кривцов: что известно?

Бывший украинский футболист объявил о завершении карьеры в марте. Большую часть своей футбольной карьеры Кривцов провёл в донецком Шахтере, где с 2010 по 2023 год выиграл 18 трофеев и сыграл 224 официальных матча.

В январе 2023 года подписал контракт с Интер Майами. За два года в составе клуба MLS Сергей Кривцов сыграл 24 матча вместе с Месси.