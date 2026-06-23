Сборная Португалии одержала убедительную победу над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира. Команда Роберто Мартинеса не оставила сопернику шансов, забив в его ворота пять мячей, сообщает 24 Канал.

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Португалия – Узбекистан 5:0

Голы: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (автогол), Леау, 87

Португальцы захватили инициативу с первых минут встречи. Уже на 6-й минуте Криштиану Роналду откликнулся на передачу Жоау Канселу и открыл счёт в матче.

Первый гол Роналду в матче Португалия – Узбекистан: смотрите видео от Megogo

Вскоре преимущество фаворита увеличил Нуну Мендеш. Защитник неожиданно исполнил штрафной удар вместо Роналду и точно пробил в дальний угол ворот.

Узбекистан даже сумел забить в ответ благодаря усилиям Ганиева, однако после просмотра VAR арбитр отменил гол из-за нарушения правил в ходе атаки.

Еще до перерыва Роналду во второй раз огорчил соперника после передачи Бруну Фернандеша. Для капитана Португалии этот гол стал уже десятым в карьере на чемпионатах мира.

Второй гол Роналду в матче Португалия – Узбекистан: смотрите видео от Megogo

Португалия приблизилась к плей-офф

Во втором тайме португальцы продолжили феерить и позволяли себе действовать нестандартно. Сначала Фернандеш решил разыграть штрафной и "черпачком" отдал на Роналду — голкипер успел выбить мяч.

А вскоре плеймейкер низом исполнил угловой, после которого узбеки занесли мяч в собственные ворота.

Забив четыре гола, португальцы несколько успокоились. Точку в этом матче на 87-й минуте поставил Рафаэль Леау, вышедший на замену.

Благодаря этой победе Португалия набрала четыре очка после двух туров и фактически гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном матче группового этапа команда Роналду встретится с Колумбией.