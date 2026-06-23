Впрочем, впоследствии нападающий сумел исправить ситуацию, отличившись дублем. Эти два гола стали для него 17-м и 18-м на чемпионатах мира. Благодаря этому Месси официально побил рекорд немца Мирослава Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, сообщает 24 Канал.

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Чем запомнился матч Аргентина – Австрия?

Главной сенсацией за пределами футбольного поля стала улыбающаяся пожилая женщина в футболке сборной Аргентины. Камеры запечатлели её на трибунах с плакатом "100-летняя болельщица Месси", и это фото мгновенно покорило соцсети.

Она уже не впервые становится звездой интернета. Ранее на матче "Интер Майами" женщина привлекла внимание забавным плакатом "Месси, ты женишься на мне?". На этот раз женщина воочию увидела триумф своего кумира и стала главным вирусным символом нынешнего чемпионата мира.

Лионель Месси на чемпионате мира-2026

Месси стал первым футболистом в истории, который принял участие в шести чемпионатах мира, выступая на турнирах 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. На нынешнем чемпионате мира он уже отличился пятью голами в двух матчах.

Нападающий ярко начал турнир, оформив хет-трик в матче против Алжира (3:0). В следующей игре Аргентина победила Австрию со счётом 2:0: несмотря на нереализованный пенальти на 9-й минуте, Месси дважды отличился с игры на 38-й и 90+5-й минутах.

Благодаря двум победам аргентинцы досрочно возглавили группу и гарантировали себе выход в 1/16 финала. Последний матч группового этапа против Иордании запланирован на 28 июня.