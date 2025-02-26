Мессі та Суареса оштрафували у США: зірки Бекхема підло хапали суперників за шию

Зіркові футболісти Інтер Маямі Ліонель Мессі та Луїс Суарес отримали свої покарання за неналежну поведінку під час та після матчу проти Нью-Йорк Сіті. Лідери клубу з Маямі дозволили собі зайвого.

Луїс Суарес під час поєдинку схопив за шию оборонця Нью-Йорк Сіті Бірка Рісу. А вже після фінального свистка Ліонель Мессі пішов висловлювати свої невдоволення до головного арбітра зустрічі. Аргентинець щось довго доводив рефері, який не витримав та показав жовтку картку зірковому футболісту.

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Чому покарали зірок Інтер Маямі

Покидаючи поле Мессі ще й зійшовся у словесній перепалці із асистентом головного тренером суперника. та вкінці теж схопив його за шию.

Відео, як Мессі взяв за шию помічника тренера суперника

За ці вчинки Мессі та Суареса оштрафовано дисциплінарним комітетом МЛС, повідомляє 24 Канал. Однак суми штрафів не називають.

Відзначимо, що матч закінчився нічиєю 2:2. Мессі та Суарес не забивали, але Ліонель віддав два асисти. Слід додати, що із 23-ї хвилини Інтер Маямі грав у меншості, коли вилучили центрбека господарів Томаса Авілеса, який став автором першого голу у матчі. Можливо, саме цієї червоною карткою не був задоволений Мессі.

Свій наступний поєдинок Інтер Маямі у рамках МЛС проведе 3 березня проти Динамо Х'юстон.