Топове підсилення Металіста 1925: харків'яни оригінально представили Калюжного та ще 4 новачків

Харківський Металіст 1925 у наступному сезоні спробує кинути виклик грандам вітчизняного футболу. "Жовто-сині" своїми новими придбаннями підірвали трансферний ринок України.

У п'ятницю, 20 червня, харків'яни оголосили про призначення головним тренером команди Младена Бартуловича. А вже на наступний день приголомшили вболівальників першими трансферами, пише 24 Канал з посиланням на Металіст 1925.

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Хто підсилив Металіст 1925

Контракти з Металістом 1925 підписали одразу п'ять нових футболістів, в тому числі два гравці збірної України – Іван Калюжний та Олександр Мартинюк, які у минулому сезоні грали за Олександрію. Також новачками харків'ян стали захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський та Євген Павлюк з Ворскли, а також вінгер Зорі Денис Антюх.

Медіаслужба "жовто-синіх" оригінально представила новачків, зробивши ролик у стилі комп'ютерної гри "Футбольний менеджер".

Відео з представленням новачків Металіста 1925

Нагадаємо, що за підсумком минулого сезону Металіст 1925 повернувся в УПЛ, обігравши у плей-оф київський Лівий Берег. Харків'яни вже мають досвід виступів в елітному дивізіоні. Наразі найвище досягнення клубу – 10 місце у сезоні-2021/22.

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