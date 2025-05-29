Сенсаційний вибір: амбітний клуб Першої ліги веде перемовини з тренером Роналду, – ЗМІ

Харківський Металіст 1925 розглядає варіант із запрошенням колишнього тренера Мілана Стефано Піолі. Наразі фахівець очолює саудівський Аль-Наср.

Представники харківського Металіста 1925 контактували з агентами тренера Аль-Насра Стефано Піолі. Італієць може залишити свій нинішній клуб, який не зміг привести до чемпіонства, пише 24 Канал з посиланням на Футбол 24.

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Фантастичний варіант для Металіста 1925

За підсумком сезону Аль-Наср фінішував на третьому місці в саудівській Про-лізі. Такий результат не відповідає амбіціям клубу, за який грає легендарний Кріштіану Роналду.

Зазначимо, що Металіст 1925 залишився без тренера напередодні відповідальних матчів плей-оф за вихід в УПЛ. Клуб звільнив нідерландця Патріка ван Леувена після поразки Епіцентру (1:3), який у підсумку здобув пряму путівку в елітний дивізіон.

Нагадаємо, що під час тренерської кар'єри Стефано Піолі очолював Мілан, Інтер, Фіорентини, Лаціо, Болонью та інші італійські клуби.

Під керівництво Піолі "россонері" стали чемпіонами Серії А в сезоні-2021/22. Тоді ж фахівця визнали найкращим тренером чемпіонату Італії.

Тож ймовірність того, що цей топ-тренер світового футболу очолить Металіст 1925 близька до нуля.

Нагадаємо, що у матчах плей-оф за право грати в УПЛ Металіст 1925 зустрінеться з Лівим Берегом. Поєдинки відбудуться 29 травня та 1 червня.