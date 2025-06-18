Ексфутболіст Динамо отримає роботу в клубі Ліги чемпіонів
- Іван Юрич очолив Аталанту, і до його штабу може приєднатися ексгравець Динамо Мігель Велозу.
- Аталанта веде переговори з Пізою щодо компенсації за перехід Велозу, який був ключовим гравцем під керівництвом Юрича у Вероні.
Мігель Велозу завершив кар'єру влітку 2024 року і приєднався до тренерського штабу Філіппо Індзагі в Пізі, допомігши команді вийти до Серії А.
Нещодавно Іван Юрич очолив італійську Аталанту. До його тренерського штабу може приєднатися колишній гравець київського Динамо.
Мігель Велозу може увійти до тренерського штабу Івана Юрича в Аталанті. Хорватський наставник розраховує на послуги португальця, пише 24 канал з посиланням на Сalciopisa.it.
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Ексдинамівець працюватиме в Аталанті
Юрич знову хоче попрацювати з Велозу, оскільки той був ключовим гравцем під керівництвом хорватського тренера у Вероні.
Влітку 2024 року Мігель Велозу завершив футбольну кар'єру і приєднався до тренерського штабу Філіппо Індзагі в Пізі. Вони зуміли вивести команду до Серії А, однак наприкінці сезону головний тренер покинув клуб і очолив Палермо.
Наразі Аталанта веде переговори з Пізою щодо виплати компенсації за перехід Мігеля Велозу в італійський клуб.
Довідка. З 2012 року до 2019 року португальський футболіст виступав у складі київського Динамо.
Відзначимо, що у складі київської команди Мігель Велозу зіграв 127 матчів, у яких забив 14 голів.