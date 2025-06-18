Ексфутболіст Динамо отримає роботу в клубі Ліги чемпіонів

Нещодавно Іван Юрич очолив італійську Аталанту. До його тренерського штабу може приєднатися колишній гравець київського Динамо.

Мігель Велозу може увійти до тренерського штабу Івана Юрича в Аталанті. Хорватський наставник розраховує на послуги португальця, пише 24 канал з посиланням на Сalciopisa.it.

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Ексдинамівець працюватиме в Аталанті

Юрич знову хоче попрацювати з Велозу, оскільки той був ключовим гравцем під керівництвом хорватського тренера у Вероні.

Влітку 2024 року Мігель Велозу завершив футбольну кар'єру і приєднався до тренерського штабу Філіппо Індзагі в Пізі. Вони зуміли вивести команду до Серії А, однак наприкінці сезону головний тренер покинув клуб і очолив Палермо.

Наразі Аталанта веде переговори з Пізою щодо виплати компенсації за перехід Мігеля Велозу в італійський клуб.

Довідка. З 2012 року до 2019 року португальський футболіст виступав у складі київського Динамо.

Відзначимо, що у складі київської команди Мігель Велозу зіграв 127 матчів, у яких забив 14 голів.