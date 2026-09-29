Легендарний футболіст у 50 років одружився з колишньою коханою загиблого сина

Міхаель Баллак був великою зіркою німецького футболу "нульових" років і справжнім кумиром для вболівальників. Але у сімейному житті на гравця чекали важкі випробування.

У 2012 році Баллак розлучився з дружиною, а у серпні 2021-ого його спіткала жахлива трагедія. Зараз Міхаель, схоже, нарешті знайшов щастя, але його вибір викликає у деяких людей осуд і нерозуміння, пише 24 Канал.

Обраниця Баллака зустрічалась з його сином

Під час Октоберфесту папараці помітили, що Баллак був у компанії моделі Софії Шнайдерхан, на пальці якої сяяла обручка. Про стосунки пари було відомо й раніше, а от те, що вони вирішили перейти на офіційний рівень, стало новиною.

Шнайдерхан має суттєву різницю у віці із футболістом – йому вже 50, а їй 26. Софія має власний бізнес, а також є відомою моделлю.

Не всі у німецькому суспільстві схвалюють це весілля, і справа не в тому, що Баллак за віком міг би бути батьком Софії. Проблема в тому, що вона свого часу зустрічалася з сином Міхаеля Еміліо.

У 2021 році той загинув в автокатастрофі, що стало важким ударом для родини.

Як ставляться до одруження Баллака в його родині

Двоє інших синів Міхаеля не поділяють осуд з боку критиків. 25-річний Луї та 21-річний Йорді разом зі своїми обраницями чудово спілкуються з батьком та Софією і не мають заперечень щодо їхнього шлюбу.

Так само пораділа за свого колишнього чоловіка і Сімона Ламбо, з якою Баллак був одружений раніше.