Революційне лікування та ШІ-інтерв'ю: що відомо про стан Міхаеля Шумахера

Один з найвидатніших автогонщиків усіх часів, семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 Міхаель Шумахер ось вже понад 12 років не з'являється на публіці. Після трагічного інциденту життя пілота поділилися на "до" та "після".

Одна помилка на лижній трасі коштувала Шумахеру можливості спілкуватися зі світом. 24 Канал розповідає, як легенда Формули-1 бореться не за трофеї, а за власне життя.

Як Шумахер травмувався на лижах?

Міхаель був досвідченим поціновувачем гірськолижного відпочинку. 29 грудня 2013 року він катався з сином Міком та друзями у Французьких Альпах.

Шумахер виїхав за межі траси і на непідготовленій ділянці під свіжим снігом натрапив на камінь. Він впав та вдарився головою об виступ скелі настільки сильно, що шолом аж розколовся. Пізніше лікарі скажуть, що саме елемент захисту врятував гонщику життя.

Гелікоптером Шумі доправили до лікарні, йому провели дві нейрохірургічні операції, після яких ввели у стан коми. Майже через пів року він залишив госпіталь у Греноблі, щоб продовжити лікування вдома. Шумахер вже не був у комі, але не міг самостійно пересуватися та говорити і мав проблеми із пам'яттю.

Як відбувалося лікування Шумахера?

Тривалий час родина не поширювала жодної нової інформації про стан спортсмена. Його життя стало повністю непублічним.

Лише у 2019 році The Telegraph написали, що Шумахер досяг певного прогресу і почувається ліпше. А згодом те ж видання повідомило, що колищній пілот проходить у Парижі революційну терапію із застосування стовбурових клітин, при цьому перебуваючи при свідомості.

Звичайно, такі методи вимагали дуже великих грошей. Корінна Шумахер, дружина спортсмена, якось зізнавалася, що витратила на лікування чоловіка десятки мільйонів євро. Довелося навіть продати будинок та приватний літак, щоб покрити витрати.

При цьому у 2017 році Forbes визнав Шумахера одним із найбагатших спортсменів світу, оцінивши його статки в 1 мільярд доларів.

Які скандали супроводжували лікування Шумахера?

Стан Шумахера кілька разів ставав приводом для скандалів та спекуляцій.

У 2023 році родина подала до суду на журналістів, які вирішили зробити сенсацію і оприлюднили "перше інтерв'ю з Міхаелем Шумахером". Як пише BBC, німецький журнал Die Aktuelle пізніше зізнався, що створив матеріал за допомогою штучного інтелекту, адже пілот точно не міг спілкуватися з пресою.

А вже у 2025-ому колишній охоронець у будинку Шумахерів почав вимагати від родини 12 мільйонів фунтів за те, щоб не публікувати приватні фотографії спортсмена. Як зазначив The Guardian, шантаж закінчився для його учасників тюремними вироками.

Що зараз відомо про стан Шумахера?

Видання Daily Mail отримало нову інформацію про здоров'я експілота. Виявилося, що Шумахер вже не прикутий до ліжка і може сидіти у колісному кріслі. Проте у побуті він так само залежний від піклування родини.

Шумахер поки не може ходити чи говорити і змушений спілкуватися невербально. При цьому він впізнає близьких і навіть дивиться гонки Формули-1.