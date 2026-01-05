Через 34 роки після історичної перемоги легендарний болід Міхаеля Шумахера був виставлений на аукціон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Broad Arrow.
Скільки коштує легендарний болід Шумахера?
За інформацією організатора торгів, аукціон відбудеться наприкінці січня в онлайн-форматі. На ньому будуть виставлені раритетні моделі автомобілів. Найдорожчим лотом стане легендарний болід Міхаеля Шумахера.
Саме на ньому він здобув перемогу у Гран-прі Бельгії 1992 року на трасі Спа-Франкоршам. Цей автомобіль ознаменував початок рекордної серії "Червоного барона" у Формулі-1. Болід зберігся компанією Benetton, а пізніше став частиною колекції Renault Classic.
За оцінками експертів, орієнтовна вартість автомобіля становить 8,5 мільйонів євро. Втім, учасникам аукціону ще потрібно виграти торги, а тому ціна може зрости.
Болід Шумахера, виставлений на аукціон / Фото Broad Arrow
Також повідомляється, що на цьому боліді Шумахер провів п'ять гонок. Окрім перемоги у Бельгії, він посів друге місце на Гран-прі Канади.
Які досягнення Шумахера у Формулі-1?
Міхаель Шумахер дебютував у "королівських перегонах" у 1991 році за команду Jordan. Свою наступну гонку знаменитий автогонщик провів вже за Benetton-Ford.
Згідно з даними сайту STATS F1, Шумахер здобув 91 перемогу у Формулі-1, що становить 29.64 % від загальної кількості стартів. На рахунку легенди сім чемпіонських титулів: 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 та 2004.
Під час спортивної кар'єри Шумахер 155 разів підіймався на подіум. "Червоний барон" досі утримує рекорди, які не змогли побити Льюїс Гемілтон та Макс Ферстаппен.