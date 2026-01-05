Через 34 роки після історичної перемоги легендарний болід Міхаеля Шумахера був виставлений на аукціон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Broad Arrow.

Скільки коштує легендарний болід Шумахера?

За інформацією організатора торгів, аукціон відбудеться наприкінці січня в онлайн-форматі. На ньому будуть виставлені раритетні моделі автомобілів. Найдорожчим лотом стане легендарний болід Міхаеля Шумахера.

Саме на ньому він здобув перемогу у Гран-прі Бельгії 1992 року на трасі Спа-Франкоршам. Цей автомобіль ознаменував початок рекордної серії "Червоного барона" у Формулі-1. Болід зберігся компанією Benetton, а пізніше став частиною колекції Renault Classic.

За оцінками експертів, орієнтовна вартість автомобіля становить 8,5 мільйонів євро. Втім, учасникам аукціону ще потрібно виграти торги, а тому ціна може зрости.

Також повідомляється, що на цьому боліді Шумахер провів п'ять гонок. Окрім перемоги у Бельгії, він посів друге місце на Гран-прі Канади.

Які досягнення Шумахера у Формулі-1?