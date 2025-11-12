Спілкується за допомогою очей: що відомо про нинішній стан Шумахера
- Міхаель Шумахер після нещасного випадку в 2013 році залишається у важкому стані, прикутий до ліжка та залежний від доглядальників.
- Стан гонщика описують як частково безпорадний, він спілкується здебільшого очима, а його родина суворо оберігає приватність.
Легендарний пілот Формули-1 Міхаель Шумахер зазнав важкої черепно-мозкової травми під час катання на лижах у грудні 2013 року. З того часу минуло вже 12 років.
Після нещасного випадку в горах Міхаель Шумахер кілька місяців перебував у стані штучної коми в лікарні. Згодом знаменитого автогонщика перевезли до сімейного будинку на Женевському озері у Швейцарії, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.
У якому стані зараз Шумахер?
Наразі відомо, що стан семиразового чемпіона світу залишається важким. 56-річний Шумахер прикутий до ліжка та не може розмовляти. Він повністю залежний від команди з 15 доглядальників.
Фінський нейрохірург доктор Юссі Пості, який стежить за справою, зробив припущення, що стан Шумахера "навряд чи змінився від часу аварії".
З огляду на доступні дані, не думаю, що він веде активне життя,
– сказав медик у коментарі Iltalehti.
Такої ж думки дотримується німецький телеведучий Фелікс Гернер. Він зауважив, що "Шумахер – це людина, яка більше не може висловлюватися словами".
Не додають оптимізму нещодавно оприлюднені судові документи, в яких описують стан гонщика як "частково безпорадного, такого, що потребує постійного догляду і має помітні наслідки травм". Також повідомляється, що Міхаель спілкується здебільшого очима.
Родина Шумахера суворо оберігає його приватність. До нього допускають лише вузьке коло найближчих друзів, в тому числі колишніх колег по Ferrari – Жана Тодта, Росса Брауна та ексгонщика Гергарда Бергера.
Що відомо про родину Шумахера?
- Міхаель Шумахер одружився 1 серпня 1995 року з Корінною Беч. Чоловік і дружина є однолітками. Корінна – відома спортсменка-кіннотниця, чемпіонка Європи 2010 з верхової їзди в стилі вестерн.
- 20 лютого 1997 року у подружньої пари народилася донька Джина-Марія, яка займається кінним спортом. Влітку цього року вона стала чемпіонкою світу з рейнінгу – верховій їзді у стилі вестерн.
- Син Шумахера Мік, який народився 22 березня 1999 року, продовжив справу батька та став автогонщиком. Після кількох невдалих сезонів у Формулі-1 Мік почав виступати у чемпіонаті світу з автогонок на витривалість.
- За інформацією Forbes, на 2017 рік Міхаель Шумахер був доларовим мільярдером.