Спілкується за допомогою очей: що відомо про нинішній стан Шумахера

Легендарний пілот Формули-1 Міхаель Шумахер зазнав важкої черепно-мозкової травми під час катання на лижах у грудні 2013 року. З того часу минуло вже 12 років.

Після нещасного випадку в горах Міхаель Шумахер кілька місяців перебував у стані штучної коми в лікарні. Згодом знаменитого автогонщика перевезли до сімейного будинку на Женевському озері у Швейцарії, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

У якому стані зараз Шумахер?

Наразі відомо, що стан семиразового чемпіона світу залишається важким. 56-річний Шумахер прикутий до ліжка та не може розмовляти. Він повністю залежний від команди з 15 доглядальників.

Фінський нейрохірург доктор Юссі Пості, який стежить за справою, зробив припущення, що стан Шумахера "навряд чи змінився від часу аварії".

З огляду на доступні дані, не думаю, що він веде активне життя,

– сказав медик у коментарі Iltalehti.

Такої ж думки дотримується німецький телеведучий Фелікс Гернер. Він зауважив, що "Шумахер – це людина, яка більше не може висловлюватися словами".

Не додають оптимізму нещодавно оприлюднені судові документи, в яких описують стан гонщика як "частково безпорадного, такого, що потребує постійного догляду і має помітні наслідки травм". Також повідомляється, що Міхаель спілкується здебільшого очима.

Родина Шумахера суворо оберігає його приватність. До нього допускають лише вузьке коло найближчих друзів, в тому числі колишніх колег по Ferrari – Жана Тодта, Росса Брауна та ексгонщика Гергарда Бергера.

Що відомо про родину Шумахера?