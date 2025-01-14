На війні загинув президент українського футбольного клубу Михайло Коваль

Після початку повномасштабного вторгнення українська нація об'єдналася, щоб захистити рідну країну від окупантів. Осторонь, звісно ж, не залишилася й спортивна спільнота.

Одним із тих, хто взяв зброю до рук, став президент футбольного клубу Поділля Васильківці Михайло Коваль. На жаль, 12 січня 2025 року він повернувся із фронту на щиті, повідомляє 24 Канал із посиланням на Чортківську РДА.

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Непоправна втрата

Його життя обірвалося після влучання ворожого дрона в автомобіль, у якому перебував український воїн. Це сталося в селищі Ямпіль Краматорського району на Донеччині.

Він завжди був лідером та прикладом для інших у своїй громаді, надзвичайно любив рідну землю та багато вклав у її розвиток. Мабуть, саме тому, Михайло пройшов АТО і в найважчий час для країни знову став на її захист,

– зазначили у громаді.

Свої співчуття з приводу загибелі президента Поділля з Васильківців висловили також в Асоціації футболу Тернопільщини:

"Велика втрата та біль для родини Ковалів, команди Поділля, Васильковецької громади та всієї Тернопільщини. Асоціація футболу Тернопільщини висловлює глибокі співчуття рідним, друзям, близьким та всім хто знав Михайла. Вічна пам’ять! Спочивай з Богом! Герої не вмирають".

Зазначимо, що Михайло Коваль загинув у віці 34 років. Він також був знаним аграрієм і місцевим депутатом у рідному селі Васильківці.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Коваля. Вічна пам'ять полеглому захиснику України!