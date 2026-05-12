Помер перший тренер братів Кличків Михайло Мацих

У 91-річному віці не стало Михайла Мацих – видатного українського тренера з боксу, який свого часу розгледів талант Віталія та Володимира Кличків. Окрім легендарних братів, спеціаліст виховав й інших зірок рингу.

Як зазначає Федерація боксу України, Михайло Мацих мав звання Заслуженого тренера та Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України. Він був не просто наставником, але й очільником школи боксу, яка виховала цілі покоління спортсменів.

Що відомо про Михайла Мацих?

Михайло Мацих народився у 1934 році, спершу займався класичною боротьбою, але потім зацікавився боксом і попросив перевести його у відповідну секцію. З раннього віку практикував технічний, захисний стиль. У 19 років вже фактично став тренером, адже часто підміняв наставника, коли той мав проводити заняття в інституті.

Мацих вигравав чемпіонат УРСР, був чемпіоном Чорноморського флоту, де служив. Повернувся до Києва і зрештою опинився у спортивному клубі армії, де тренував призовників. Одним з таких вихованців виявився солдат Віталій Кличко.

Як брати Клички почали займатися у Михайла Мацих?

Як пише Jew Observer, версій знайомства Михайла Яковича з Віталієм Кличком існує декілька. За однією, він побачив юнака на подвір'ї спортивного клубу Військово-Повітряних сил і дізнався, що той займається кікбоксингом. Зрозумівши перспективи Кличка, тренер переконав його батька Володимира Кличка-старшого змінити для сина вид спорту.

За іншою версією, Мацих спершу познайомився з Кличком-старшим, а той вже привів старшого сина на заняття. Як би там не було, саме Михайло Мацих заклав основи неймовірно успішної кар'єри Віталія Кличка, який стане чемпіоном світу надважкій вазі.

Мацих зіграв свою роль і у становленні Володимира Кличка-молодшого. Хоча більше з ним працював молодший колега Мацих Володимир Золотарьов, в той час як Михайло Якович продовжував зосереджуватися на старшому браті.

Що у Федерації боксу України сказали про Михайла Мацих?

Керівництво українського боксу відреагувало на смерть заслуженого наставника.

Для українського боксу це велика втрата. Його внесок неможливо виміряти лише титулами, перемогами чи спортивними результатами. Михайло Якович залишив після себе значно більше — школу, цінності, характер і світлу пам’ять у серцях тих, кого він виховував, підтримував і надихав,

– зазначили у Федерації.

Українські спортивні чиновники висловили співчуття родині, близьким, учням та колегам Михайла Мацих.