В Челсі винесли вердикт Мудрику: чи розраховують у клубі на українця

Михайлу Мудрику загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки через порушення антидопінгових правил. В Челсі винесли вердикт 24-річному українському вінгеру.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився щодо Михайла Мудрика. Зокрема, італієць пролив світло на ситуацію з українським футболістом, повідомляє 24 канал із посиланням на Mirror.

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Яке рішення ухвалили в Челсі щодо Мудрика

Михайло Мудрик пропустив другу половину сезону через позитивний тест на допінг. А нещодавно Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення українцю у порушенні антидопінгових правил.

Поки Мудрик чекає на офіційний вердикт у справі з допінгом, у Челсі вже ухвалили рішення стосовно Михайла. Клуб шукає заміну українському вінгеру.

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Ми вже провели цілий сезон без Міші. Ми прийняли рішення шукати нового вінгера. У нас є Ноні Мадуеке і Педру Нето як профільні флангові гравці, також пробуємо адаптувати Тайріка Джорджа. Але це позиція, яку потрібно посилювати,

– сказав Мареска.

Енцо Мареска також заявив, що до останнього підтримуватиме Михайла Мудрика. Головний тренер Челсі вірить що український вінгер свідомо не вживав допінг.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик не грав з грудня 2024 року. До цього український вінгер провів 15 матчів за Челсі в офіційних турнірах, оформивши п'ять голів та три результативні передачі.

Раніше повідомляли, що півзахисник Челсі Коул Палмер обрав номер Мудрика на футболці. Англієць виступатиме під ним у сезоні 2025/2026.