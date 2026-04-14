Не росіянка та стала зіркою на телебаченні: що відомо про нову кохану Мудрика

Михайло Мудрик завжди був одним із найбільш обговорюваних футболістів в Україні: спочатку через свою кар'єру, згодом через допінг-скандал, а тепер – через стосунки з відомою дівчиною.

Історія знайомства Мудрика є доволі нетиповою, а його дівчина має більшу популярність, якщо оцінювати за кількістю підписників в інстаграм. 24 Канал розповість, що відомо про обраницю футболіста та їхню історію стосунків.

Як Мудрик познайомився з Джонс?

Першим крок назустріч у соцмережах зробив футболіст – він опублікував фото, позначив Джордін Джонс і фактично запросив її на зустріч у паризький Діснейленд.

Давай зустрінемося в Парижі, у мене є два квитки в Діснейленд, не хочу йти сам,

– написав Мудрик.

Через пів року вони таки здійснили цю поїздку.

Запрошення у Діснейленд / Фото скриншот з інстаграм-сторіс Джордін Джонс

Згодом у мережі з'явилися їхні спільні публікації: і Мудрик, і Джонс виклали фото з парку розваг у Парижі.

Джордін зізналася в інстаграм, що спочатку навіть заблокувала футболіста, коли той наполегливо запрошував її до Парижа, однак згодом вони все ж зустрілися.

Шість місяців тому цей хлопець постійно писав мені й кликав у Діснейленд, і я його заблокувала. Сьогодні я з Мудриком,

– писала дівчина.

Михайло Мудрик та Джордін Джонс у парку розвах / Фото скриншот з інстаграму Джонс

Також з'являлося відео з Діснейленду, яке знімав сам Мудрик. У парку вони разом каталися на велосипедах на фоні заходу сонця.

Окремо акторка ділилася фото у футболці Челсі, що лише підігрівало чутки про їхні стосунки.

Також вона публікувала вірусне відео, де Мудрик підіймає її, як штангу.

Михайло залишив коментар до допису. Ймовірно, ці літери є першими літерами їхніх імен – Михайла та Джордіна.

Коментар Мудрика / Фото скриншот з інстаграму

Окрему увагу фанатів привернули їхні взаємодії в інстаграм: Мудрик часто лайкає публікації Джордін і залишає їй компліменти, на які вона відповідає взаємністю. Наприклад, на його слова "Квіти тобі пасують" акторка відповіла: "Ого, дякую, любий".

Коментар під постом Джонс / Фото скриншот з інстаграму

Хто нова дівчина Мудрика?