Мудрика жорстко принизили через трансфер у Тоттенгем

Український вінгер нещодавно змінив лондонський клуб, перебравшись із Челсі до Тоттенгема на правах оренди. Втім, експерти вже зараз дуже скептично оцінюють перспективи Мудрика у складі "шпор".

Михайло Мудрик опинився серед найгірших літніх трансферів АПЛ за версією The Athletic. Нижче українця в рейтингу лише двоє новачків.

Мудрику знайшлося місце майже в самому кінці рейтингу

Авторитетне видання склало рейтинг літніх трансферів команд АПЛ у 2026 році. До списку увійшли 154 переходи, однак Михайло Мудрик опинився лише на 152-й позиції.

Журналіст доволі жорстко пояснив настільки низьке місце українця. Він порівняв ситуацію із фахівцем, який тривалий час не працював за професією, але раптом отримав пропозицію від однієї з найбагатших і найамбітніших компаній.

На думку автора, саме так виглядає перехід Мудрика до Тоттенгема. Українець тривалий час не грав на професійному рівні, а тому є великі сумніви, що він одразу зможе стати важливим футболістом для нової команди.

Ми не бачимо, щоб Мудрик багато чого зробив у Тоттенгемі,

– зазначив оглядач.

Автор готовий змінити професію через Мудрика

Найбільш показовою стала фінальна частина оцінки. У матеріалі зазначили, що Тоттенгем має опцію викупу українця за 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Журналіст настільки не вірить у такий розвиток подій, що зробив доволі сміливу заяву: якщо "шпори" справді заплатять цю суму за Мудрика, він готовий залишити журналістику та стати зварювальником.

Нижче українця в рейтингу опинилися лише два трансфери. 154-те місце посів перехід Емануеля Емеги зі Страсбура до Челсі за 21 мільйон фунтів, а 153-тю сходинку віддали переходу Лума Чауни з Бернлі до Ковентрі Сіті за 20 мільйонів.

Нагадаємо, Мудрик приєднався до Тоттенгема в останні години літнього трансферного вікна. Лондонський клуб орендував українця у Челсі, водночас отримавши можливість викупити його контракт за 75 мільйонів фунтів.