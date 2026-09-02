Михайло Мудрик все ж пішов в оренду з Челсі, в останні години трансферного вікна переїхавши з одного району Лондона в інший. У Тоттенгема навіть буде функція викупу вінгера, пише 24 Канал.

Михайло Мудрик – гравець Тоттенгема

25-річний футболіст збірної України став лише другим представником нашої держави за історію "шпор". У північному Лондоні він гратиме під 27-им номером.

Після підписання орендної угоди Мудрик відзначив, що йому приємно знову працювати під орудою Роберто де Дзербі, який оцінив талант гравця ще під час свого періоду у Шахтарі. Михайло назвав себе футболістом, який здатен додати швидкість та креативність на полі і хоче робити це як в атакувальних діях, так і для надійності захисту.

Де Дзербі в свою чергу підкреслив, що буде багато вимагати від Мудрика, адже бачить своїм завданням допомогти українцю віднайти найкращу версію себе. Італієць не приховував задоволення від возз'єднання з колишнім підопічним.

За інсайдерською інформацією, Мудрику у Тоттенгемі гарантована участь не менше ніж в половині матчів клубу у сезоні. "Шпори" візьмуть на себе виплату зарплати вінгеру, а наприкінці оренди матимуть можливість викупити контракт футболіста у Челсі за 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як за Тоттенгем виступав Сергій Ребров

З лондонським клубом тісно пов'язане ім'я ще одного колишнього тренера Мудрика – екснаставника національної збірної України Сергія Реброва, який перейшов у Тоттеннгем з Динамо у 2000 році.

Той трансфер фани "шпор" воліють не згадувати і регулярно ставлять у рейтинг найгірших за історію не лише свого клубу, але й взагалі АПЛ. Попри великі сподівання, покладені на Реброва, він за перший сезон у 29 матчах забив лише 9 м'ячів, а на другий рік став резервістом і мав аж 1 гол. Лондонці позбулися форварда, віддавши в оренду в Фенербахче, де Ребров і дочекався завершення контракту з клубом.