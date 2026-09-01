У Челсі хочуть гарантувати, що їхній вінгер не просиджуватиме сезон на лаві запасних, а набиратиме ігрову практику. Тож для Тоттенгема підготували фінансову пастку, у яку клуб точно не захоче потрапити, пише 24 Канал з посиланням на інсайдера Ігоря Бурбаса.

Які гарантії отримає Мудрик у Тоттенгемі

За оренду українського футболіста на рік команда добре йому знайомого наставника Роберто де Дзербі заплатить 5 мільйонів фунтів. Також "шпори" візьмуть на себе виплату зарплати Мудрику, яка складає близько 6 мільйонів євро на сезон.

Угода передбачає штрафні санкції у тому випадку, якщо команда з північного Лондона не забезпечить вінгеру достатню кількість хвилин на полі. Мудрик повинен взяти участь у не менш ніж 50-60% матчів упродовж сезону – інакше Тоттенгему доведеться заплатити від 6 до 10 мільйонів фунтів. Таким чином загальна вартість оренди українця для "шпор" точно не опуститься нижче 10 мільйонів – а може піднятися аж до 20, якщо вони не будуть активно задіювати гравця.

Коли Мудрик перейде в Тоттенгем

В Англії 1 вересня – це дедлайн трансферного вікна. Відповідно усі угоди, які стосуються гравців на контрактах, повинні бути завершені до опівночі.

Михайло Мудрик, за даними Ігоря Бурбаса, вже прибув на базу Тоттенгема зранку у вівторок, щоб пройти медичне обстеження. Офіційне оголошення про оренду може відбутися найближчими годинами.