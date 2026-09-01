В "Челси" хотят гарантировать, что их вингер не просидит сезон на скамейке запасных, а будет набираться игровой практики. Поэтому для "Тоттенхэма" подготовили финансовую ловушку, в которую клуб точно не захочет попасть, пишет 24 Канал со ссылкой на инсайдера Игоря Бурбаса.
Какие гарантии получит Мудрик в Тоттенхэме
За аренду украинского футболиста на год команда хорошо ему знакомого наставника Роберто де Дзерби заплатит 5 миллионов фунтов. Также "шпоры" возьмут на себя выплату зарплаты Мудрику, которая составляет около 6 миллионов евро за сезон.
Соглашение предусматривает штрафные санкции в том случае, если команда из северного Лондона не обеспечит вингеру достаточное количество минут на поле. Мудрик должен принять участие не менее чем в 50–60 % матчей в течение сезона – в противном случае "Тоттенхэму" придется заплатить от 6 до 10 миллионов фунтов. Таким образом, общая стоимость аренды украинца для "шпор" точно не опустится ниже 10 миллионов – а может подняться аж до 20, если они не будут активно задействовать игрока.
Когда Мудрик перейдет в Тоттенхэм
В Англии 1 сентября – это дедлайн трансферного окна. Соответственно, все сделки, касающиеся игроков, находящихся под контрактом, должны быть завершены до полуночи.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Михаил Мудрик, по данным Игоря Бурбаса, уже прибыл на базу "Тоттенхэма" утром во вторник, чтобы пройти медицинское обследование. Официальное объявление об аренде может состояться в ближайшие часы.