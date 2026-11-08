Скандал у клубі Мудрика: гравцю суперника погрожували розправою

Захисник Лідса Джейден Богл зазнав расистських образ у соцмережах після матчу з Тоттенгемом українця Михайла Мудрика. Уболівальники обурилися епізодом, у якому захисник травмував вінгера лондонців Матіса Теля.

Поєдинок 10-го туру АПЛ завершився мінімальною перемогою Лідса. Однак після фінального свистка увага була прикута не лише до результату зустрічі, а й до ганебної поведінки користувачів соцмереж, передає 24 Канал.

Чому фанати накинулися на Богла

Під час першого тайму Джейден Богл наступив на гомілкостоп вінгеру Тоттенгема Матісу Телю. Арбітр Джон Брукс не став вилучати захисника, хоча епізод викликав чимало суперечок.

Після гри головний тренер лондонців Роберто Де Дзербі повідомив, що француз отримав серйозну травму. Саме цей момент став приводом для хвилі агресії на адресу футболіста Лідса.

У клубі оприлюднили скриншоти повідомлень, які надходили Боглу в соціальних мережах. Зокрема, захиснику надсилали расистські емодзі мавп і бананів.

Окрім цього, зловмисники перейшли до погроз родині англійця. В одному з повідомлень автор побажав, щоб хтось покалічив двох дітей футболіста або зґвалтував його дружину.

Лідс виступив на захист футболіста

Лідс відреагував на інцидент офіційною заявою у своєму твіттері, категорично засудивши расистські образи та погрози на адресу свого гравця.

Клуб наголосив, що расизму немає місця ані у футболі, ані в суспільстві. Також англійці пообіцяли співпрацювати з керівництвом АПЛ та відповідними органами, щоб встановити особи причетних до цькування та домогтися для них найсуворішого покарання.

Окремо Лідс запевнив, що Богл має повну підтримку команди та керівництва.

Джейден користується повною і беззастережною підтримкою клубу та партнерів по команді – ми всі на його боці. Ніхто і ніколи не повинен зазнавати расистських образ,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик продовжує відновлюватися від травми. Вінгер може повернутися до гри після міжнародної паузи на матчі збірних.