Скандал в клубе Мудрика: игроку соперника угрожали расправой

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Матч 10-го тура АПЛ завершился минимальной победой Лидса. Однако после финального свистка внимание было приковано не только к результату встречи, но и к позорному поведению пользователей социальных сетей, сообщает 24 Канал.

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Почему фанаты набросились на Богла

В первом тайме Джейден Богл наступил на голеностоп вингеру Тоттенхэма Матису Телю. Арбитр Джон Брукс не стал удалять защитника, хотя эпизод вызвал немало споров.

После матча главный тренер лондонцев Роберто Де Дзерби сообщил, что француз получил серьезную травму. Именно этот момент стал поводом для волны агрессии в адрес футболиста Лидса.

В клубе обнародовали скриншоты сообщений, которые поступали Боглу в социальных сетях. В частности, защитнику присылали расистские эмодзи с изображением обезьян и бананов.

Кроме того, злоумышленники перешли к угрозам в адрес семьи англичанина. В одном из сообщений автор пожелал, чтобы кто-то покалечил двоих детей футболиста или изнасиловал его жену.

Лидс выступил в защиту футболиста

Лидс отреагировал на инцидент официальным заявлением в своем Твиттере, категорически осудив расистские оскорбления и угрозы в адрес своего игрока.

Клуб подчеркнул, что расизму нет места ни в футболе, ни в обществе. Также англичане пообещали сотрудничать с руководством АПЛ и соответствующими органами, чтобы установить личности причастных к травле и добиться для них самого сурового наказания.

Отдельно Лидс заверил, что Богл пользуется полной поддержкой команды и руководства.

Джейден пользуется полной и безоговорочной поддержкой клуба и партнеров по команде – мы все на его стороне. Никто и никогда не должен подвергаться расистским оскорблениям– говорится в заявлении.

Напомним, украинец Михаил Мудрик продолжает восстанавливаться после травмы. Вингер может вернуться в строй после международной паузы на матчи сборных.