Є рішення щодо Мудрика: Челсі визначився з контрактом українця
- Челсі підтримує Михайла Мудрика, поки дисциплінарні органи не ухвалять рішення у його справі про допінг, і не планує розривати контракт, підписаний до 2031 року.
- Мудрик тренується у Лондоні і може перейти в оренду до Страсбура, якщо його дискваліфікація буде знята, оскільки обидва клуби мають спільних власників.
Відсторонення українця Михайла Мудрика від футболу триває вже півтора року. У лондонському Челсі ситуацію з допінг-скандалом вінгера не коментують, але мають чітку політику щодо трудових відносин з гравцем.
Контракт Михайла Мудрика з клубом був розрахований аж до 2031 року. Наразі боси лондонців не мають наміру вносити у нього будь-які зміни, пише L'Equipe.
Дивіться також Челсі готовий судитися з Шахтарем через Мудрика
Що вирішили у Челсі про контракт Мудрика?
За інформацією французьких журналістів, Челсі висловив Мудрику беззастережну підтримку, поки дисциплінарні органи не ухвалять рішення у його справі про вживання мельдонію.
"Аристократи" не збираються припиняти співпрацю з Мудриком чи в односторонньому порядку розривати угоду, підписану після його трансферу з Шахтаря.
При цьому клуб залишає за собою право змінити цю позицію в разі, якщо Футбольна асоціація Англії визнає Мудрика винним у допінг-справі і застосує тривале суворе покарання. У такому випадку, ймовірно, контракт буде розірвано.
Де гратиме Мудрик, коли повернеться?
- Soccer World News стверджують, що зараз Михайло тренується у Лондоні на базі команди 7-го англійського дивізіону Аксбрідж за індивідуальною програмою.
- Щойно буде оголошено рішення щодо його дискваліфікації, у разі позитивного вироку Мудрик може перейти в оренду до Страсбура, який належить тим самим власникам, що й Челсі.
- Інсайдери переконують, що українець "демонструє скромність і розуміє, що для відновлення ігрової форми повинен розпочати виступи в менш амбітному проєкті".