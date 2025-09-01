Михайло Мудрик з осені 2024 року не виходив на футбольне поле. До його проблем з допінгом напередодні додалася ще одна, але вже з правоохоронними органами.

Вінгер Челсі останнім часом мав низку порушень правил дорожнього руху в Англії. За це він отримав покарання, повідомляє 24 Канал із посиланням на Standard.

За що Мудрик отримав покарання?

Йому заборонили на шість місяців керувати автомобілем. Це сталося після того, як українця спіймали на перевищенні швидкості у його BMW M8.

За півтора року футболіст накопичив 13 штрафних балів на водійських правах. За місцевим законодавством це призвело до автоматичної заборони водіння.

На суді поліціянт розповів деталі останнього інциденту. Він намагався зупинити гравця збірної України через перевищення швидкості, але спочатку той не зробив цього, через що правоохоронцю довелося переслідувати Мудрика.

Інцидент стався на Південній кільцевій у Лондоні. Автомобіль футболіста рухався зі швидкістю 58 кілометрів за годину в зоні з обмеженням у 32.

Спочатку водій не зупинився, і я переслідував його на своєму авто. Після кількох сигналів він зупинився на Strath Terrace,

– розповів поліціянт.

Зазначається, що на слуханні футболіст був відсутній. Окрім тимчасової заборони на водіння, Михайло був оштрафований на 660 фунтів, а також зобов’язаний сплатити 130 фунтів судових витрат і 266 фунтів на користь потерпілих.

Що відомо про кар'єру Мудрика в Челсі?