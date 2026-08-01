Тренер Челсі зробив першу заяву після повернення Мудрика

З Михайла Мудрика зняли чотирирічну дискваліфікацію, накладену після допінг-скандалу. Відтепер 25-річний українець може без жодних обмежень повернутися до професійних виступів.

Тренер Челсі Хабі Алонсо прокоментував повернення футболіста після скорочення терміну відсторонення за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє Football London.

Що тренер Челсі Алонсо сказав про Мудрика

Після товариського матчу проти Тоттенгема іспанський фахівець заявив, що в клубі повністю підтримують українця та сподіваються якнайшвидше побачити його у складі команди.

Ми дуже раді за нього, насамперед – за нього самого. Напевно, ми не можемо повною мірою зрозуміти, через що йому довелося пройти за цей час. Ми хочемо, щоб він був частиною команди. Він має підтримку кожного,

– сказав Алонсо.

За його словами, Мудрику знадобиться час, аби повернутися до оптимальної форми, однак він переконаний у високому потенціалі українського футболіста.

Я бачив його ще в Шахтарі – бачив, який вплив він мав на гру, наскільки він сильний у ситуаціях один в один. Він здатен сам створювати багато моментів. Це особливий гравець. Але, безумовно, на це знадобиться час,

– додав тренер.

Алонсо також наголосив, що пережитий період був дуже непростим для Мудрика, однак тепер ситуація змінюється, і футболіст знову зможе зосередитися на грі.

Нагадаємо, що Мудрик був дискваліфікований на чотири роки після позитивного допінг-тесту, який виявив у його організмі заборонений препарат мельдоній. Аналіз спортсмен здав під час позазмагальної перевірки восени 2024 року, вже після матчів за збірну України в Лізі націй.