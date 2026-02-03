Чекати ще довго: коли Михайло Мудрик може повернутися до тренувань

Потенційна дискваліфікація українського вінгера Челсі Михайла Мудрика через допінг триває вже понад рік. І це, за найгіршого сценарію, може бути лише невелика частина періоду його відсторонення.

Справа Мудрика досі залишається непублічною, і вирок у ній не оголошують дуже довго. Але навіть за умови м'якшого покарання футболіст ще тривалий час буде поза тренуваннями, заявив журналіст Ігор Циганик у своєму ютуб-проєкті.

Коли Мудрик повернеться у Челсі?

За словами Циганика, відлік санкцій щодо Мудрика в будь-якому разі починається з грудня 2024 року – часу, коли було оголошено про позитивну пробу "А" на мельдоній, і українець припинив виступи за Челсі і збірну України.

Юристи футболіста наразі активно працюють над тим, що контрольні органи максимально скоротили термін відсторонення вінгера. Проте в разі підтвердження факту вживання допінгу не варто думати, що дискваліфікація може бути меншою за два роки. У найгіршому ж випадку – усі чотири.

Тобто зіграти Мудрик зможе не раніше грудня 2026 року. Правила дозволяють розпочати повноцінний тренувальний процес трохи раніше, щоб футболіст встиг відновити втрачені ігрові кондиції.

Що відомо про допінг-справу Мудрика?