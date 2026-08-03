Оренди не буде: Челсі ухвалив несподіване рішення щодо Мудрика

Михайло Мудрик після завершення дискваліфікації має приєднатися до Челсі під час літнього турне у Гонконгу. Далі перед тренерським штабом Хабі Алонсо постане непросте завдання заново інтегрувати українця у команду.

Чимало ЗМІ стверджують, що вінгер не матиме місця у складі іспанця, тому змушений буде вирушити в оренду. Проте у лондонській команді, схоже, думають інакше, пише 24 Канал.

Чи піде Мудрик в оренду з Челсі

За інформацією проєкту "ТаТоТаке", усі повідомлення про те, що Мудрик точно залишить Челсі влітку заради ігрової практики у менш конкурентних командах і лігах, поки залишаються спекуляціями.

Ні Страсбур, ні турецькі клуби, ні чемпіонат Бельгії наразі не розглядаються босами лондонського клубу. Питання оренди взагалі не стоїть на порядку денному.

Клуб відповідально ставиться до повернення гравця і хоче спершу дати йому шанс продемонструвати форму. Після того, як Мудрик прибуде у розташування команди в Гонконзі, Хабі Алонсо та його помічники зможуть надати оцінку готовності українця до сезону.

Тільки після завершення передсезонного турне в офісі "синіх" збираються ухвалювати остаточне рішення, чи залишиться Михайло у ростері Алонсо, чи буде повертатися у великий футбол через інший, простіший чемпіонат.

Який контракт у Мудрика

Ще під час трансферу із Шахтаря Челсі попіклувався про те, щоб українець був пов'язаний з клубом довготривалими робочими відносинами.

Угода Мудрика з лондонцями розрахована до 30 червня 2031 року, тобто до її завершення ще 5 років. Вінгер заробляє близько 6 мільйонів євро на рік.