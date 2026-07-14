Мудрик програв 1,3 мільйона євро – що сталося з футболістом збірної України

Михайло Мудрик програв справу в Палаті з вирішення спорів УАФ. Позов проти вінгера Челсі та збірної України подав його колишній агент Олексій Альохін.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі проєкту "ТаТоТаке". За його інформацією, Палата з вирішення спорів УАФ частково задовольнила позов колишнього представника футболіста.

Які деталі відомі стосовно справи Мудрика?

Справа стосується невиплати частини агентської винагороди після трансферу Мудрика до Челсі.

Йдеться про останній фінансовий транш у розмірі 1,3 мільйона євро, який, за словами Співаковського, не був перерахований компанії Альохіна. Офіційний пресреліз УАФ із цього приводу очікується наприкінці липня, однак рішення у справі вже ухвалено.

Водночас Мудрик має право оскаржити вердикт Палати з вирішення спорів УАФ у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Хто ще подавав позов проти Мудрика?

Колишні агенти Мудрика подали проти нього судові позови та скарги. Окрім Альохіна, який представляє компанію ALIK Football Management, до суду звернувся також засновник JJDS Management Limited Феміс Сегіров, як стало відомо з його інтерв'ю Sport-express.ua.

Позов ґрунтується на ймовірному порушенні умов угоди, укладеної у 2023 році. Згідно з нею, JJDS Management Limited мала отримувати 30% доходів футболіста від рекламних і спонсорських контрактів.

Серед відповідачів у справі також фігурують нинішній агент Мудрика Вадим Шаблій, його компанія ProStar та футбольний клуб Челсі. Загальна сума заявлених вимог становить приблизно 6 мільйонів євро.

У межах провадження суд уже постановив арештувати активи Мудрика на суму 2,5 мільйона фунтів стерлінгів, а також запровадив обмеження на його щотижневі витрати.