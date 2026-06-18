Нещодавно також з'явилася інформація, що загальна сума позовних вимог у справах проти Мудрика становить приблизно 6 мільйонів. Про це в інтерв'ю для Sport-express.ua повідомив засновник JJDS Management Limited Феміс Сагіров.

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Що відомо про позов на Мудрика?

За його словами, структура позову складається з двох основних частин: на Кіпрі триває судовий процес щодо боргу у 2,4 мільйона євро, який пов'язують із втраченою вигодою через компанії, що нібито вплинули на зрив контрактних домовленостей, а також необхідністю сплати неустойки. Окремо в Англії розглядається вимога на 2,8 мільйона доларів (приблизно 2,1 мільйона фунтів).

У межах британського процесу Високий суд Лондона вже ухвалив рішення про арешт активів Мудрика на суму 2,5 мільйона фунтів. Під обмеження потрапили нерухомість, автомобілі та банківські рахунки. Також суд встановив ліміт витрат – не більше 5 000 фунтів на тиждень, із обов'язковим підтвердженням джерел доходів.

Позовні вимоги, як зазначається, стосуються не лише футболіста. Серед відповідачів також фігурують агент Вадим Шаблій, його компанія ProStar та англійський клуб Челсі.

Позивачі заявляють, що найближчим часом суд розгляне питання можливого арешту активів Шаблія, оскільки він, за їхньою версією, був ключовою фігурою у зриві домовленостей щодо футболіста.

Чим зараз займається Мудрик?

Наразі 25-річного українського вінгера відсторонено від участі в офіційних матчах через допінговий скандал. Востаннє він виходив на поле в офіційній грі ще у грудні 2024 року.

У квітні 2026 року Футбольна асоціація Англії ухвалила рішення дискваліфікувати Мудрика на чотири роки, до 2028-го, після позитивного тесту на заборонену речовину (мелдоній). Його представники вже оскаржили це рішення у Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS), який має переглянути або змінити термін відсторонення.

Попри дискваліфікацію, він офіційно залишається гравцем лондонського клубу. Водночас Челсі вже передав його 10-й номер Коулу Палмеру та підсилив позицію іншими футболістами, серед яких є Алехандро Гарначо.