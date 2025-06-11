Не Довбик: Ребров назвав футболіста, якого не вистачає збірній України

У Канаді з 7 по 11 червня відбувся товариський турнір Canadian Shield. Збірна України вирушила за океан, аби спробувати власні сили з національними командами, які вже вийшли на чемпіонат світу 2026 року.

Сергій Ребров у товариських іграх дав шанс багатьом гравцям показати себе перед стартом кваліфікації на Мундіаль-2026. Наставник "синьо-жовтих" назвав футболіста, якого не вистачало команді, повідомляє 24 канал.

Читайте також Заміни Реброва спрацювали: Зінченко подарував Україні перемогу над Новою Зеландією

Кого виділив Ребров

Сергій Ребров наголосив на важливості Михайла Мудрика для збірної України. Зі слів головного тренера, вінгер Челсі є невід'ємною частиною команди.

Наставник "синьо-жовтих" висловив жаль стосовно ситуації з допінгом, яка склалась навколо Михайла. Сергій Станіславович також підкреслив, що Мудрика дуже не вистачало національній збірній.

На жаль, зараз ми не можемо його використовувати, але сподіваємося, що він повернеться до національної збірної та, звичайно, до свого клубу. Ми всі підтримуємо його,

– цитує Реброва УАФ.

Нагадаємо, що збірна України на турнірі зіграла проти Канади (2:4) та Нової Зеландії (1:2). Загалом "синьо-жовті" зазнали однієї поразки та здобули перемогу.

Раніше повідомляли проте, яке місце Україна посіла на Canadian Shield за підсумками двох матчів. Переможцем стала господарка турніру Канада.