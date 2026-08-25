Челсі не відпустив Мудрика до іншого українського футболіста в АПЛ

Лондонський клуб відхилив пропозицію щодо оренди українського гравця. Михайло Мудрик міг опинитися в одній команді з Єгором Ярмолюком.

Челсі відмовив Брентфорду в оренді 25-річного вінгера. Лондонці не захотіли втрачати контроль над українським футболістом, якого вважають цінним активом, повідомляє "ТаТоТаке".

Брентфорд хотів отримати Мудрика

За інформацією джерела, Брентфорд був одним із найнаполегливіших претендентів на вінгера. "Бджоли" хотіли орендувати Мудрика та включити в угоду пункт про першочергове право викупу футболіста.

Однак така пропозиція не переконала керівництво Челсі. Лондонський клуб вирішив не ризикувати та зберегти повний контроль над майбутнім українського вінгера.

У разі переходу Мудрик міг би приєднатися до іншого українця в АПЛ – Єгора Ярмолюка. 22-річний півзахисник виступає за Брентфорд та вже має значний досвід гри в англійській Прем'єр-лізі.

Для Мудрика можливість отримувати більше ігрової практики в іншій команді могла стати важливою після тривалої паузи.

Що відбувається з Мудриком

Наприкінці липня Михайло отримав можливість повернутися до матчів після скасування дискваліфікації. Відтоді українець провів три поєдинки у складі Челсі, однак його ігровий час залишається вкрай обмеженим.

Загалом Мудрик зіграв лише 39 хвилин у товариських зустрічах проти Ювентуса, Мілана та Дарул Такзім.

Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Лідса. За інформацією джерела, сам Мудрик навіть погодився на перехід в оренду до цього клубу.

Проте наразі Челсі не поспішає відпускати футболіста. Лондонці, схоже, хочуть самостійно визначити подальшу долю Мудрика та не втрачати можливість контролювати його трансферне майбутнє.