"Він мені ніколи не подобався": Мудрика розкритикували в Англії

Михайло Мудрик лише нещодавно повернувся до офіційних матчів після тривалої дискваліфікації. Футболіст встиг дебютувати у своєму новому клубі – Тоттенгемі.

Колишній скаут шпор Браян Кінг жорстко розкритикував рішення керівництва орендувати Михайла Мудрика у Челсі. Він також не розуміє, навіщо Тоттенгему платити 75 мільйонів фунтів за українця, пише Football Insider.

Кінг не бачить сенсу платити за Мудрика 75 мільйонів

Браян Кінг, який у минулому працював скаутом Тоттенгема, не приховував свого здивування трансферною політикою клубу. На його думку, "шпори" вкотре ризикують витратити величезні гроші на футболіста, який може не виправдати очікувань.

Удачі. Серйозно, 75 мільйонів фунтів, щоб придбати Мудрика? Він не грав у футбол два роки, правильно? Втім, від Тоттенгема можна очікувати будь-чого – вони цілком здатні знову викинути на вітер такі гроші,

– заявив Кінг.

Фахівець також дорікнув керівництву клубу за трансфери останніх років. За його словами, Тоттенгем часто підписує гучних футболістів, але не може отримати від них очікуваної віддачі.

Кінг окремо зізнався, що ніколи не був прихильником Мудрика. Він навіть порівняв нинішню ситуацію українця з переходом Андрія Шевченка з Мілана до Челсі.

Мудрик має виграти АПЛ і забити 25 голів

Колишній скаут "шпор" переконаний: якщо Тоттенгем справді захоче активувати опцію викупу Мудрика за 75 мільйонів фунтів, вимоги до українця повинні бути максимальними.

Що стосується Мудрика – він мені ніколи не подобався. Цей хлопець мене просто вражає. Ситуація нагадує мені перехід Андрія Шевченка до Челсі: він не був потрібен у клубі нікому, окрім Романа Абрамовича. І давайте будемо справедливими, у Шевченка було більше футбольних якостей, ніж має Мудрик,

– сказав Кінг.

Водночас він назвав конкретні умови, за яких, на його думку, Тоттенгем може дозволити собі такі витрати. Мудрик, за словами Кінга, повинен не просто стати важливим гравцем, а фактично привести команду до чемпіонства Англії.

Якщо за нього збираються платити 75 мільйонів, він повинен показувати визначну гру. Він має принести їм титул Прем'єр-ліги. І точно зобов'язаний забити 25 голів,

– додав ексскаут.

Мудрик уже дебютував за Тоттенгем, вийшовши на заміну у матчі АПЛ проти Ноттінгема. Зустріч завершилася без голів – 0:0. Головний тренер Роберто Де Дзербі після поєдинку зазначив, що українець поки не набрав оптимальної фізичної форми, однак наставник вірить у його потенціал. Водночас тренерське крісло під італійцем суттєво захиталося після невдалого старту сезону.