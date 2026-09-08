Бывший скаут "Шпор" Брайан Кинг резко раскритиковал решение руководства взять Михаила Мудрика в аренду у Челси. Он также не понимает, зачем Тоттенхэму платить 75 миллионов фунтов за украинца, пишет Football Insider.

Кинг не видит смысла платить за Мудрика 75 миллионов

Брайан Кинг, который в прошлом работал скаутом Тоттенхэма, не скрывал своего удивления трансферной политикой клуба. По его мнению, "шпоры" в очередной раз рискуют потратить огромные деньги на футболиста, который может не оправдать ожиданий.

Удачи. Серьезно, 75 миллионов фунтов, чтобы приобрести Мудрика? Он не играл в футбол два года, верно? Впрочем, от Тоттенхэма можно ожидать чего угодно – они вполне способны снова выбросить на ветер такие деньги,

– заявил Кинг.

Эксперт также упрекнул руководство клуба за трансферы последних лет. По его словам, Тоттенхэм часто подписывает громких футболистов, но не может получить от них ожидаемой отдачи.

Кинг отдельно признался, что никогда не был поклонником Мудрика. Он даже сравнил нынешнюю ситуацию украинца с переходом Андрея Шевченко из Милана в Челси.

Мудрик должен выиграть АПЛ и забить 25 голов

Бывший скаут "шпор" убежден: если Тоттенхэм действительно захочет активировать опцию выкупа Мудрика за 75 миллионов фунтов, требования к украинцу должны быть максимальными.

Что касается Мудрика – он мне никогда не нравился. Этот парень меня просто поражает. Ситуация напоминает мне переход Андрея Шевченко в Челси: он не был нужен в клубе никому, кроме Романа Абрамовича. И давайте будем справедливыми, у Шевченко было больше футбольных качеств, чем у Мудрика,

– сказал Кинг.

В то же время он назвал конкретные условия, при которых, по его мнению, Тоттенхэм может позволить себе такие расходы. Мудрик, по словам Кинга, должен не просто стать важным игроком, а фактически привести команду к чемпионству Англии.

Если за него собираются платить 75 миллионов, он должен показывать выдающуюся игру. Он должен принести им титул Премьер-лиги. И обязательно должен забить 25 голов,

– добавил экс-скаут.

Мудрик уже дебютировал за Тоттенхэм, выйдя на замену в матче АПЛ против Ноттингема. Встреча завершилась без голов – 0:0. Главный тренер Роберто Де Дзерби после матча отметил, что украинец пока не набрал оптимальную физическую форму, однако наставник верит в его потенциал. В то же время тренерское кресло итальянца существенно пошатнулось после неудачного старта сезона.