Бывший скаут "Шпор" Брайан Кинг резко раскритиковал решение руководства взять Михаила Мудрика в аренду у Челси. Он также не понимает, зачем Тоттенхэму платить 75 миллионов фунтов за украинца, пишет Football Insider.
Кинг не видит смысла платить за Мудрика 75 миллионов
Брайан Кинг, который в прошлом работал скаутом Тоттенхэма, не скрывал своего удивления трансферной политикой клуба. По его мнению, "шпоры" в очередной раз рискуют потратить огромные деньги на футболиста, который может не оправдать ожиданий.
Удачи. Серьезно, 75 миллионов фунтов, чтобы приобрести Мудрика? Он не играл в футбол два года, верно? Впрочем, от Тоттенхэма можно ожидать чего угодно – они вполне способны снова выбросить на ветер такие деньги,
– заявил Кинг.
Эксперт также упрекнул руководство клуба за трансферы последних лет. По его словам, Тоттенхэм часто подписывает громких футболистов, но не может получить от них ожидаемой отдачи.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Кинг отдельно признался, что никогда не был поклонником Мудрика. Он даже сравнил нынешнюю ситуацию украинца с переходом Андрея Шевченко из Милана в Челси.
Мудрик должен выиграть АПЛ и забить 25 голов
Бывший скаут "шпор" убежден: если Тоттенхэм действительно захочет активировать опцию выкупа Мудрика за 75 миллионов фунтов, требования к украинцу должны быть максимальными.
Что касается Мудрика – он мне никогда не нравился. Этот парень меня просто поражает. Ситуация напоминает мне переход Андрея Шевченко в Челси: он не был нужен в клубе никому, кроме Романа Абрамовича. И давайте будем справедливыми, у Шевченко было больше футбольных качеств, чем у Мудрика,
– сказал Кинг.
В то же время он назвал конкретные условия, при которых, по его мнению, Тоттенхэм может позволить себе такие расходы. Мудрик, по словам Кинга, должен не просто стать важным игроком, а фактически привести команду к чемпионству Англии.
Если за него собираются платить 75 миллионов, он должен показывать выдающуюся игру. Он должен принести им титул Премьер-лиги. И обязательно должен забить 25 голов,
– добавил экс-скаут.
Мудрик уже дебютировал за Тоттенхэм, выйдя на замену в матче АПЛ против Ноттингема. Встреча завершилась без голов – 0:0. Главный тренер Роберто Де Дзерби после матча отметил, что украинец пока не набрал оптимальную физическую форму, однако наставник верит в его потенциал. В то же время тренерское кресло итальянца существенно пошатнулось после неудачного старта сезона.