Травма Мудрика завадить йому повернутися до збірної України

Пошкодження продовжує тримати Михайла Мудрика поза футбольним полем. Схоже, уболівальникам доведеться ще почекати на повернення вінгера, а збірній України – обійтися без одного зі своїх атакувальних гравців.

Михайло Мудрик не встигне відновитися до листопадових матчів збірної України. Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі повідомив невтішні новини щодо термінів повернення футболіста, передає сайт "шпор".

Коли Мудрик зможе повернутися на поле

Наставник лондонців розповів про кадрову ситуацію в команді та назвав орієнтовні терміни відновлення кількох травмованих футболістів.

За словами італійського фахівця, Михайло Мудрик і Савіо не допоможуть Тоттенгему у найближчих матчах. Обидва вінгери зможуть повернутися до роботи з командою лише після міжнародної паузи.

До міжнародної паузи, можливо, ми побачимо Тосіна і Бергвалля. Можливо, вони не почнуть матч із Лідсом у стартовому складі, але, сподіваюся, будуть доступні. Мудрик і Савіо повернуться після міжнародної паузи,

– зазначив Де Дзербі.

Таким чином, українець точно пропустить поєдинок проти Лідса, який відбудеться 8 листопада. Раніше очікувалося, що він зможе зіграти ще 31 жовтня проти Крістал Пелас, однак повернення знову довелося відкласти.

Чому збірна України залишиться без Мудрика

Мудрик не виходив на поле з початку вересня. Причиною стала травма гомілковостопного суглоба, відновлення після якої виявилося тривалішим, ніж прогнозували спочатку.

Для збірної України це особливо неприємна новина. У листопаді національна команда проведе два заключні матчі Ліги націй: 14 листопада зіграє проти Грузії, а 17 листопада зустрінеться з Північною Ірландією.

Оскільки Де Дзербі розраховує на повернення Мудрика лише після міжнародної паузи, його участь у цих поєдинках фактично виключена. Відтак українська збірна, найімовірніше, не зможе розраховувати на вінгера в надзвичайно важливих листопадових зустрічах.

Поки невідомо, коли саме Мудрик зможе повноцінно повернутися до ігрового ритму після тривалої перерви.

Нагадаємо, раніше польський журналіст Каміль Павельчик висміяв українського футболіста.