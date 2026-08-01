"Він мені як син": колишній тренер Шахтаря прокоментував зняття дискваліфікації Мудрика

У п'ятницю, 31 липня, стало відомо, що дискваліфікацію Михайла Мудрика було скасовано, завдяки чому він отримав дозвіл повернутися на поле. Справа тягнулася з кінця 2024 року, коли в допінг-пробі українця виявили низьку концентрацію мельдонію.

Поки тривав розгляд апеляції, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) оновило свої технічні регламенти. За чинними на сьогодні науковими стандартами, зафіксована у Мудрика кількість речовини взагалі не вважається порушенням правил, пише 24 Канал.

Роберто Де Дзербі про Мудрика

Як написав журналіст The Times Пітер Ратцлер у соціальній мережі X, головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі емоційно відреагував на виправдання українського вінгера Челсі у допінговій справі.

Він мені як син. Він класний хлопець, топгравець. Сподіваюся, цього сезону він зможе показати себе після всього, що йому довелося пережити за останні два сезони. Можливо, не в матчі проти Тоттенгема, але він справді чудовий хлопець,

– заявив італійський фахівець.

Де Дзербі раніше працював із Мудриком у Шахтарі протягом сезону 2021/2022.

Коментар тренера пролунав 1 серпня після товариського матчу, в якому Тоттенгем переграв Челсі з рахунком 2:1. Напередодні свою підтримку футболісту також висловив наставник "синіх" Хабі Алонсо.

Що чекає на Мудрика в Челсі

Попри юридичну перемогу, майбутнє 25-річного вігнера в лондонському клубі залишається невизначеним. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, керівництво Челсі ухвалить остаточне рішення щодо гравця протягом серпня. У клубі хочуть ретельно оцінити поточну фізичну форму українця після тривалої паузи. Наразі розглядаються різні сценарії розвитку подій, серед яких не виключають і варіант із орендою гравця.