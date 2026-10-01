В інтерв'ю "Трибуні" Подоляк пояснив, навіщо йому було йти в ФІДЕ і чим він займався з початку повномасштабного вторгнення росіян стосовно шахів, пише 24 Канал.

Подоляк проти росіян

За словами Михайла Подоляка, його ключове завдання на посаді віцепрезидента ФІДЕ – це протистояти "повзучому поверненню росіян до глобального спорту".

Щоб і в інших міжнародних федераціях домінували або наші партнери, які займають чітку позицію щодо Росії, або Україна. Щоб ми впливали на рішення цих федерацій,

– окреслив свою роботу Подоляк.

Чому Подоляк не контактував з ФШУ

Однією з головних причин скандалу, який спалахнув після оголошення команди нового президента ФІДЕ Тимура Турлова, є те, що кандидатура Михайла Подоляка не була погоджена Федерацією шахів України. У ФШУ вважають, що посадовець зрадив державні інтереси.

Натомість сам він пояснив, що займався не спортивною складовою, яка перебуває у компетенції федерації, а конкретно завданням прибрати з ФІДЕ людей попереднього президента Аркадія Дворковича. Цю мету Подоляк поставив перед собою ще у 2022-2023 роках, але, як він стверджує, "не вдалося запровадити санкції, які б відкрили вікно можливостей".

Тому тільки незадовго до виборів Подоляк звернувся до Турлова з проханням, щоб відносини ФШУ з ФІДЕ стали теплішими. Посадовець рохраховував на роль лобіста організації, але зіхтовхнувся з "тим, що стало для мене повною загадкою".