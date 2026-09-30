Подоляк пояснив, навіщо пішов віцепрезидентом у ФІДЕ до колишнього росіянина

Не вщухає скандал щодо призначення радника Офісу Президента Михайла Подоляка віцепрезидентом ФІДЕ в обхід Федерації шахів України. Сам посадовець виступив з критикою на адресу ФШУ.

Подоляк пояснив, чому вважає претензії з боку шахових функціонерів безпідставними. А також озвучив свою думку про санкції, запроваджені Україною проти Тимура Турлова, пише 24 Канал.

Звинувачення від Подоляка на адресу ФШУ

За словами Михайла Подоляка, Федерація шахів України не продемонструвала чітку позицію, коли була потреба очистити ФІДЕ від впливу росіянина Аркадія Дворковича.

Вони взагалі не брали участь в тому, щоб зачистити команду Дворковича. От взагалі нічого не робили. Ні публічно, ні не публічно, не мали зв’язків. Мають право, але нічого не робили. Ну, просто чекали, як буде, по вітру йшли,

– заявив посадовець.

Коли ж Тимур Турлов вирішив, що в його команді віцепрезидентом має стати українець, то "в очах людей з ФШУ заграли блискавки". Подоляк нарікає, що вони відчули можливість отримати посаду, не доклавши до цього жодних зусиль. А коли виявилося, що до команди нового очільника ФІДЕ увійде Подоляк, то "розпочалася істерика, яка до реальності не має жодного відношення".

Чому вони проти того, щоб у Всесвітній федерації шахів на рівні віцепрезидента знаходився громадянин України? Щоб там домінували знову росіяни, які будуть поступово збільшувати свою присутність, збільшувати своє бачення, впливи на рішення?

– ставить риторичне питання Подоляк.

Санкції проти Тимура Турлова

Гостра реакція на призначення Михайла Подоляка віцепрезидентом ФІДЕ була викликана, серед іншого, і тим, що проти новообраного очільника організації Тимура Турлова Україна ще у 2022 році запровадила санкції.

Подоляк вважає, що Турлов не заслужив проти себе обмежень, оскільки не є сировинним бізнесменом, а займається фондовими ринками. До того ж, ще у 2017 році закрив свої російські бізнеси, а у 2022 році позбувся громадянства країни-агресора, отримавши паспорт Казахстану. Тому санкції, на думку чиновник Офісу Президента, виглядають "дивно".