Не Формула-1: Шумахер повертається, щоб провести гонку

Мік Шумахер вийде на старт свого першого Індіанаполіса-500 у шоломі, натхненному культовим дизайном Міхаеля Шумахера. Новий образ відсилає до епохи Ferrari та семи чемпіонських титулів його батька.

Перед дебютом на овалі в Індіанаполісі німецький гонщик підготував емоційний триб'ют родинній спадщині. Дизайн нового шолому Міка показали на сторінці Indycar в інстаграмі.

Чим особливий шолом?

27-річний пілот показав спеціальний шолом у червоних кольорах, що нагадує знамениту ліврею Міхаеля Шумахера часів Ferrari, зокрема сезону 2006 року.

На верхівці розміщено сім зірок – символ кожного чемпіонського титулу його батька у Формулі-1. Також дизайн перегукується з традиційною зірковою графікою, яку родина Шумахерів використовувала роками.

Символічний дебют на найвідомішому овалі світу

Для Міка це не просто новий шолом, а знак поваги до спадщини Міхаеля перед дебютом у легендарній гонці Indianapolis 500.

За даними FOX Sports, Шумахер проводить свій перший повний сезон в IndyCar за команду Rahal Letterman Lanigan Racing під номером 47 – також як відсилання до семи титулів батька.

