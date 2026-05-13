13 травня, 18:27
Не Формула-1: Шумахер повертається, щоб провести гонку

Микола Брежицький
Основні тези
  • Мік Шумахер дебютує на Індіанаполісі-500 з шоломом, дизайн якого натхнений епохою Ferrari і титулами його батька, Міхаеля Шумахера.
  • Шолом має червоні кольори з сімома зірками, що символізують чемпіонські титули Міхаеля, та перегукується з традиційною зірковою графікою родини Шумахерів.
Мік Шумахер вийде на старт свого першого Індіанаполіса-500 у шоломі, натхненному культовим дизайном Міхаеля Шумахера. Новий образ відсилає до епохи Ferrari та семи чемпіонських титулів його батька.

Перед дебютом на овалі в Індіанаполісі німецький гонщик підготував емоційний триб'ют родинній спадщині. Дизайн нового шолому Міка показали на сторінці Indycar в інстаграмі.

Чим особливий шолом?

27-річний пілот показав спеціальний шолом у червоних кольорах, що нагадує знамениту ліврею Міхаеля Шумахера часів Ferrari, зокрема сезону 2006 року. 

На верхівці розміщено сім зірок – символ кожного чемпіонського титулу його батька у Формулі-1. Також дизайн перегукується з традиційною зірковою графікою, яку родина Шумахерів використовувала роками.

Символічний дебют на найвідомішому овалі світу

Для Міка це не просто новий шолом, а знак поваги до спадщини Міхаеля перед дебютом у легендарній гонці Indianapolis 500. 

За даними FOX Sports, Шумахер проводить свій перший повний сезон в IndyCar за команду Rahal Letterman Lanigan Racing під номером 47 – також як відсилання до семи титулів батька.

Хто такий Мік Шумахер?

  • Мік Шумахер – син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, чемпіон Формули-2 2020 року та колишній пілот Haas у Ф-1 (2021–2022).
  • Після виступів у Формулі-1 та чемпіонаті світу з перегонів на витривалість він у 2026 році розпочав новий етап кар'єри в IndyCar, де вже готується написати власну історію під легендарним прізвищем.
  • Раніше він неодноразово вшановував батька спеціальними шоломами, зокрема на Гран-прі Бельгії-2021, повідомляє racingnews365.

